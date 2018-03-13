Reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisi

Toplumda oldukça sık görülen reflü hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı beslenme önemli bir rol oynuyor. Yaşam tarzında değişiklik her reflü hastasına öneriliyor. Reflü hastalarının öncelikle hayat kalitesini yükselten ve şikayetleri azaltan basit önlemler alması gerektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, o önlemler hakkında şunları söyledi:



“Yatak başının yükseltilmesi, sıkı ve dar elbiselerden kaçınılması, kilo kontrolünün sağlanması, yemekten hemen sonra uzanılmaması ve uyku ile yemek arasında en az 3 saat olması önerilen basit önlemlerden bazılarıdır. Reflü şikayetlerinin kontrol altına alınmasında diyet değişikliği de çok önemlidir. Hastaya özel bir diyet programı uygulanmalı, porsiyonlar küçültülmeli, yağlı ve ağır yemeklerden sakınılmalıdır. Tedaviye en iyi yanıt, asit baskılayıcı ilaçlar ile elde edilmektedir. Yeterli süre ve dozda ilaç, diyet, yaşam tarzı değişikliklerinden sonuç alınamayan hastalarda cerrahi bir diğer tedavi seçeneğidir.”



REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTAN BESLENME ÖNERİLERİ



Beslenme alışkanlığının değiştirilmesinin reflü tedavisinde önemli yer tuttuğunu, reflüyü tetikleyen besinlerden uzak durarak ve uygun bir diyet uygulayarak şikayetleri kontrol altına almanın mümkün olduğunu belirten Dr. Beştaş, reflü şikayetlerinin azaltılmasında etkili olan önerilerini şu şekilde sıraladı:



• Yemek sırasında içecekler sınırlandırılmalı, daha çok öğün aralarında tüketilmelidir.

• Alkol kullanımından kaçınılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır.

• Besinler bütün olarak yutulmamalı, ağızda iyice çiğnenmelidir.

• Reflü hastaları sakız çiğnemekten kaçınmalıdır. Çünkü sakız, yutulan hava miktarını arttırır ve bu da gaz ile birlikte reflü şikayetlerine yol açabilir.

• Yemek sırasında ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalıdır.

• Uyumadan en az 2-3 saat önce su dışında herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir.

• Öğünlerdeki porsiyonlar sabahtan akşama doğru azaltılmalıdır.

• Özellikle baharatlı gıdalar, kızartmalar, yağlı ve salçalı yemekler, çikolata, karbonatlı içecekler, domates suyu, kahve ve çay sınırlandırılmalıdır.

• Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunların hazır ya da taze sıkılmış suları tüketilmemelidir.

• Sigara reflü şikayetlerini artırır. Sigara kullanılmamalıdır.

