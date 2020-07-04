Renk körlüğü neden olur? Renk körlüğü testi nasıl yapılır?

Dünya üzerindeki erkeklerin yüzde 8’i, kadınların ise yüzde 0,5’i renk körü. Renk körlüğü hastalığı genetik yolla taşınıyor. Genetik bir bozukluk sonucu oluşan hastalık, dünya çapında 180 milyon kişiyi etkiliyor.



En sık karşılaşılan tipi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edememe. Renk görme bozukluğu ile görme keskinliği arasında bir bağlantı yok. Yani renk körü olan kişi gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebildiği gibi, miyop, hipermetrop veya astigmat da olabiliyor.

Kadınlar hastalığın bulgularını göstermezken erkeklerde hastalık bariz olur. Hastalık anneden oğluna geçer. Kalıtımsal renk bozukluğu olan hastaların çoğu, kendilerini normal zannederler ve hastalığı taşıdıklarının farkında olmazlar. Çünkü doğumdan beri renkleri hiçbir zaman doğru olarak algılamamışlardır.

Örneğin kırmızı ve yeşil renk körlüğü olan bir kişi kendisine kırmızı-yeşil renk gösterildiğinde bunu kendine özgü bir şekilde algılar. Bu nedenle renk körlüğü ancak bir renk görme testi uygulandığında saptanabilir.

RENK KÖRLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Renk körlüğü hastalığı, bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması olarak tanımlanır.

Renk körü olan kişiler günlük hayatta birçok zorlukla karşı karşıya kalabiliyor.

Trafik ışıklarını ayırt etmede, tekstil sektöründe çalışanların renk ayırt etmelerinde, haritaların renk kodlarını okuma, birçok cihazın çalışma durumunu gösteren renkli küçük ışıkları ayırt etmede zorlanırlar.

RENK KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ



Renk körlerinin hiçbir rengi göremeyip, dünyayı gri tonlarında gördüğüne dair yaygın bir kanı mevcuttur. Ancak bu kanı doğru değildir.



Renk körleri, renkleri görürler ama kimi renkleri solgun gördüklerinden, renkleri birbirleriyle karıştırabilirler.



Renk körlüğü testleri ile renk körü olup olmadığınız anlaşılır.



Renk körlüğünün yaygın türü olan kalıtsal renk körlüğünde yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı, aynı biçimde algılanır ve ayrı renkler ancak yoğunluklarıyla ayırt edilebilir.



Bu bozukluk doğuştan geldiğinden renk körleri zamanla belirli tonları ayıracak hale gelebilirler. Renk körlüğünün ender görülen ve ciddi olan türünde ise görüş bozukluğu ilerleyicidir ve hasta her şeyi siyah - beyaz görür.



RENK KÖRLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?



Kalıtsal renk körlüğü tedavisi yoktur. Görme sinirinin zayıflamasına bağlı olan ve görme bozukluğu ile birlikte seyreden renk körlüğü ise bir ölçüde düzeltilebilir ya da en azından ilerlemesi engellenebilir.



Renk körleri için üretilmiş renkli kontakt lensler ve gözlükler mevcuttur. Göz doktorları hastalara bu kontakt lens ve gözlüklerin deneme setinden farklı renkleri denetir.



Hangi renge sahip kontakt lens veya gözlükle renkleri daha iyi ayırt edebildiğiniz saptanır. Sonra da bu renkteki kontakt lens ve gözlüğü kullanmaya başlayabilirsiniz.

ARŞİV: RENK KÖRLÜĞÜ NEDEN ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?