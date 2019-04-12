Retinanın, göze gelen şiddetli bir darbede yırtılabildiğini belirten Batıgöz Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yaylalı, “Bunun dışında gözün içini dolduran ve retinaya yapışık olan jelin, yaşla birlikte büzüşmesi sırasında bazı hastalarda retinada yırtık oluşabilir. Uzağı göremeyen miyop hastalarda bu büzüşme daha erken yaşlarda olabilir ve bu hastalarda retina daha incedir. Dolayısıyla miyop hastalarda retina yırtığı oluşma riski daha fazladır” dedi.



Retina yırtığında; hastanın şimşek çakması, flaş patlaması gibi bir görüntü görebildiğini, ayrıca gözünün önünde aniden beliren ve gezen cisimler fark ettiğini ifade eden Dr. Yaylalı, “Bazı hastalar bu cisimleri ’bulut’ olarak tarif etmektedir” dedi ve retina yırtıkları ile ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:



Hasta bulguları önemsemez ve doktora gitmezse ne olur?



Yırtık tedavi edilmez ise gözün içini dolduran sıvı retinanın altına girer ve retina yerinden ayrılır. Sonuçta hasta ilk başlarda retina kısmen ayrıldığında üst-alt veya yan bölümlerde gölge görür. Zamanla, bütün retina ayrıldığında tamamen göremez olur.



Retina yırtığının tedavisi nasıl yapılır?



Tedavi hasta için son derece kolaydır. Hasta muayene masasında oturur gibi lazerde oturur. Bu esnada retina uzmanı yırtığın etrafına lazer uygular. Bu lazer tıpkı yırtılmış olan bir kumaşı dikmek gibidir. Retina yerinden ayrıldığında ise tedavi artık cerrahidir. Göz içi ve göz dışı müdahaleler ile ayrılma tamir edilir. Göz içi olan cerrahi müdahaleye; vitrektomi denir. Bu cerrahi sakinleştirici ilaçlar eşliğinde ve lokal anestezi altında, yani göz uyuşturularak da yapılabilir. Bu yöntem özellikle genel anestezinin sakıncalı olduğu bazı hastalarda avantaj sağlar. Bazı hastalar ameliyat aşamasında endişe duymaktadırlar. Ancak son yıllarda cerrahi cihazlar, aletler ve yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde retina ayrılması ameliyatlarında özellikle erken müdahale ettiğimiz hastalarda çok iyi sonuçlar elde edilmektedir.



Doktora ne zaman başvurulmalı?



Bu şikayetleri olan hastalar en kısa sürede göz uzmanına başvurmalıdır. Yırtık oluşmuşsa lazerle erken müdahale retinanın ayrılmasını engelleyebilir ve böylece ameliyata gerek kalmayabilir. Hasta doktora gitmeden retina yerinden ayrılmışsa da erken dönemde yapılacak ameliyat ile daha iyi sonuçlar almak mümkündür.



Hasta, hekimini nasıl seçmeli?



Her göz doktoru bütün göz rahatsızlıklarını tedavi eder diye yanlış bir anlayış vardır. Aslında göz rahatsızlıkları da kendi içinde retina, kornea hastalıkları, göz tansiyonu, şaşılık gibi alt dallara ayrılır. Dolayısıyla retina ile ilgili problemler de retina uzmanının konusudur. Bu nedenle hastaların retina uzmanı bulunan merkezlere başvurmaları çok önemlidir. Retina günümüzde henüz yerine konulamayan gözdeki bir kaç dokudan birisi olduğu için de hastalara bilgili ve tecrübeli retina uzmanlarını tercih etmelerini öneriyorum.



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