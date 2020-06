Rip akıntısı (çeken akıntı) nedir? Rip akıntısı nerelerde görülür?

Rip akıntısı ya da bilinen ismiyle çeken akıntı Türkiye'de her yıl bine yakın kişinin ölümüne neden oluyor.

Çeken akıntı, deniz dibindeki kum tepelerinden kırılan dalgaların çukur bölgelere hareket etmesinden oluşur. Deniz suları kıyıdan açığa doğru hızla hareket eder. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar.

Çeken akıntı en çok rüzgarlı, dalgalı, fırtınalı havalarda ve Karadeniz sahillerinde görülür. Bilinenin aksine bu akıntılar dibe çekmez. Yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürükler.

Yüzücü açığa sürüklenirken panikler ve kıyıya dönmeye çalışır. Boğulma vakaları da genellikle bu yüzden yaşanır.

ÇEKEN AKINTI NASIL TESPİT EDİLİR?

Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa;

Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa;

Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa;



Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa; o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir.

ÇEKEN AKINTIYA KAPILIRSAK NE YAPMALIYIZ?



Akıntı etkisindeyken, sakin kalmaya çalışın. Sahile yüzmeye çalışmayın ve akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Sonra da akıntının etkisinden kurtulmak için yanlara doğru yüzün.

ÇEKEN AKINTIYA KAPILMAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Dalgalı havalarda denize girmemeyi tercih edin.

Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin.



Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın.

Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun.



Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın.

Denize mutlaka deniz kıyafetiyle girin.

ÇEKEN AKINTIYA KAPILAN BİRİSİNE NASIL YARDIM EDEBİLİRİZ?

Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin.



Kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal cankurtaran çağırın.

Cankurtaran yoksa, can simidi, halat vb. deniz malzemeleri atarak yardım edebilirsiniz.

ARŞİV: ŞİLE NEDEN TEHLİKELİ (RİP AKINTISINA DİKKAT)