Romatoid Artrit (İltihaplı romatizma) nedir? (Romatoid Artrit belirtileri ve tedavisi)

Romatoid artrit, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen iltihaplı (inflamatuar) romatizmal bir hastalıktır.



En sık 30‐50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2‐3 kat daha sık görülür.

Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bu hastalığın ülkemizde görülme sıklığı yapılan araştırmalarda her 1000 kişide 6 kişi olarak belirlendi.

ROMATOİD ARTRİTİN BAŞLICA BELİRTİLERİ



Ekleme ait belirtiler



– Eklem ağrısı

– Eklem şişmesi, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık

– Eklemlerde sertlik (tutulma), özellikle sabahları veya uzun süre oturduktan sonra



Eklem dışı belirtiler



– Halsizlik

– Hafif ateş ve kilo kaybı

– Anemi



Erken romatoid artrit önce küçük eklemlerinizi (özellikle parmaklarınızı ellerinize ve ayak parmaklarınızı ayaklarınıza bağlayan eklemler) etkileme eğilimindedir.

Hastalık ilerledikçe, semptomlar sıklıkla el bileğine, dizlere, ayak bileklerine, dirseklere, kalçalara ve omuzlara yayılır.



ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ



İltihaplı Romatizma için herhangi bir kesin tedavi yoktur. Bugüne kadar, romatoid artritte tedavinin amacı eklem iltihabını ve ağrısını azaltmak, eklem işlevini en üst düzeye çıkarmak ve eklem tahribatını ve deformitesini önlemektir.



Romatoid artrit tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar vardır. Bazıları öncelikle RA semptomlarını hafifletmek için kullanılır; diğerleri ise hastalığın seyrini yavaşlatmak veya durdurmak ve yapısal hasarı önlemek için kullanılır.

Romatoid artritin tedavisi olmamasına rağmen, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, destekleyici tedaviler ve romatoid ameliyatı gibi erken tedavi ve destek, eklem hasarı riskini azaltabilir ve durumun etkisini sınırlandırabilir.



Erken aşamalarda, hafif egzersiz yapmak daha ciddi iltihaplanmaların başlamasını geciktirmeye yardımcı olabilir. Diğer durumlarda ise fizik tedavi yanında dinlenmek tavsiye edilir. Ayrıca beslenmeye dikkat edilmesi ve sigara ve içki gibi sağlıksız alışkanlıklara son verilmesi diğer öneriler arasındadır.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR NEDEN OLUR?

