Ruh Sağlığı Derneği, uzaktan koronaterapi eğitimlerine başladı

Ruh Sağlığı Derneği, tüm ruh sağlığı uzmanlarına yönelik online koronaterapi eğitimleri vermeye başladı.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 10:06

iStock-1070340154.jpg

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde corona virüs pandemisinden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara destek verecek psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları ile çocuk gelişimcilere hizmet veriliyor.

Eğitimlerde "ölüm ve yas psikolojisi", "hasta ve yakını psikolojisi" ve "psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu" gibi konularda yaklaşımların işlenmesi planlanıyor.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, ihtiyaç anında Kuvayı Milliye ruhuyla hareket eden meslektaşlarının, bu eğitimlerde alacakları bilgilerle hizmetlerinin niteliğini arttıracağını belirtti.

Akgül, çok hassas bir yardım türü olan psikolojik desteğin yetkin kişilerce verilmemesi halinde ikincil travmalara sebebiyet verilebileceğini kaydederek, "Uzaktan eğitim alan meslektaşlarımız aynı zamanda uzaktan psikolojik danışmanlık hizmeti de vermektedirler. Vatandaşlarımız yalnız değildir. Psikolojik destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da online terapi hizmetleri vermekteyiz. Talepleri olanlar bize '02164287546' numaralı telefondan veya 'www.ruhsagligidernegi.org' internet sitemizden bizlere ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

VİDEO: "MASKE GEREKSİZ" GÖRÜŞÜ DEĞİŞİYOR!

İlişkili Haberler

Filipinler'de polise 'corona virüs önlemlerine uymayanları' vurun emri

Filipinler'de polise 'corona virüs önlemlerine uymayanları' vurun emri

İlişkili Haberler

Karantina günlerinde kilo almayı önleyecek 9 öneri

Karantina günlerinde kilo almayı önleyecek 9 öneri

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...