Rusya ve Çin corona virüse karşı beraber çalışacak

Rus ve Çinli uzmanların, SARS benzeri yeni tip corona virüsüne (2019-nVoC) karşı birlikte aşı geliştirme çalışmalarına başladıkları belirtildi.

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Çin’den yayılan ve dünya genelinde paniğe neden olan yeni tip corona virüsüne (2019-nVoC) karşı Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına başladı.

Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” denildi.

Açıklamada, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtildi.

Öte yandan Rusya’da şu ana kadar herhangi bir yeni tip corona virüsü (2019-nVoC) vakası bildirilmedi.

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