Rusya'da corona virüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi

Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) elektron mikroskobu kullanarak corona virüsün Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

Haberler - İHA 25.10.2021 - 13:34

Rusya'da corona virüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi

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Rusya'da en çok görülen corona virüs mutasyonlarından olan Delta Plus mercek altına alındı.

EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Afrika yeşil maymununun böbreğinin epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiğini belirtti.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçtiğimiz haziran ayında görülmüştü.

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