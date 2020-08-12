Rusya'nın Covid-19 aşısı tartışmalara neden oldu

Coronavirüse karşı ilk aşı haberi Rusya'dan geldi.

Yeterince test edilmemiş aşının onay alması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uzmanlar, aşının etkinliği ve güvenliği konusunda şüpheli.



Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor.

Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor.



Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor.



Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor.



Aşının insanlar üzerinde denenmesine yaklaşık iki ay önce başlandı. Ordudan gönüllüler üzerinde denendi.

Uzmanlar, klinik testlerin sadece yüzde 10'unun başarılı olduğunu belirtiyor.



Rusların, aşının nasıl yapıldığına, güvenliğine ve bağışıklık yanıtına ilişkin ayrıntılı veri yayınlamadığına dikkat çekiliyor.



Rusya'da klinik testlerin üçüncü aşamasına da geçilmedi. Aylar süren üçüncü aşamada aşılar, mümkün olan en geniş kitleye uygulanıp etkinliği ve güvenliği test ediliyor.

Yan etkileri değerlendiriliyor. Üçüncü aşaması yapılmamış aşıya verilen onay, etkinliği ve güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.



Ruslar, üçüncü aşaması hiç yapılmamış bir teste onay verdi.



Uzmanlar, Rusların ulusal prestiji insan güvenliğinin önüne koyduğunu savunuyor.



Uzmanlar, Rusların, aşının nasıl yapıldığına, güvenliğine ve bağışıklık yanıtına ilişkin ayrıntılı veri yayınlamadığına da dikkat çekiliyor.

Etkinliği kanıtlanmamış bir aşının piyasaya sürülmesinin salgınla mücadaleyi olumsuz etkileyeceği uyarısı yapılıyor.

Kötü bir aşının, insanların aşıya güvenini sarsabileceği, aşı karşıtlarının sayısını artırabileceği belirtiliyor.



165 AŞI ÇALIŞMASI