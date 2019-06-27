Sağlık turizminin lokomotifi olan saç ekimi, Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip. Dr. Yusuf Topal, DEİK verilerine göre saç ekim ve estetik cerrahide 2018 yılında Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar doların üzerinde cirosunun olduğunu, bu rakamın yüzde 85’ini de saç ekiminin oluşturduğunu söyledi.



Özellikle Avrupalı hastaların rağbet gösterdiği saç ekiminde hastane dışında yapılan başarısız uygulamaların sağlık turizmi açısından tehdit olduğunu belirten Nişantaşı Hastanesinden Dermatoloji Uzmanı Doktor Yusuf Topal, “Saç ekiminde en önemli nokta doktor uygulamasıdır. Hastane dışında ve ameliyathane şartlarını karşılamayan saç ekimi uygulamaları, Türkiye’nin bu pazarda itibarını kaybetmesine sebep olurken sağlık turizminde önemli bir uygulama olan saç ekiminin başka ülkelere kaymasına yol açıyor” dedi.



Topal, bu gidişatın özellikle Avrupa ülkeleri, MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve Arap Yarımadası’ndan gelen hastaların kaybedilmesine sebep olacağı görüşünde.



“BAŞARISIZ OPERASYONLAR SAÇ DERİSİNE ZARAR VERİYOR”



İstanbul’da günde 5 bin saç ekimi yapıldığını ifade eden ve saç ekim yöntemlerinin yanlış uygulanmasının veya cildi beslemeden yapılan saç ekimlerinin saç derisine de zarar verdiğini kaydeden Topal, şöyle konuştu: di.

Uzm. Dr. Yusuf Topal

“Öncelikle hasta muayene edilerek, saç ekimine gerek olup olmadığı tespit edilir. Saç ekimi uzmanı muayenesinde saç köklerinin yaşadığını veya geçici bir dökülme yaşanıldığı tespit ederse saç köklerini güçlendirecek tedaviler uygulanır. Yaş, hormonlar ve ailesel kalıtıma bağlı olarak saçı dökülen kişilerde saç ekimi uygulaması yapılır. Bununla birlikte yanık sonucu saç ya da kaşlarda oluşan çıplak alanlara, estetik operasyon sonucu ve hastalık sebebiyle saç dökülmesi oluşan saçsız bölgelere de saç ekimi uygulanabilir.”



“KANSIZLIK, ÇİNKO VE DEMİR EKSİKLİĞİ GİBİ PROBLEMLER SAÇ EKİMİNİ ETKİLİYOR”



Saç ekimi yapılmadan önce hastanın muayene sırasında birtakım testlerden geçtiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı, kansızlık, çinko ve demir eksikliği gibi problemlerinin saç köklerini zayıflattığını ve uygulamanın başarısını etkilediğini kaydetti, hastanın dahiliye problemlerinin giderildikten sonra saç ekimi uygulaması yapılmasının tam sonuç alabilmek için öncelikli olduğunu söyledi. Saç ekim işleminde saç derisine en fazla 3.500 - 4 bin saç kökü eklenebildiğini belirten Dr. Topal, hastanın ekim sürecinden sonra bir yıl boyunca takip edilerek tedavinin tamamlandığını söyledi.



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