Yaz mevsiminde saç ekiminin rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Medigold Sultan Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Dr. Faruk Demirkol, operasyondan sonraki ilk iki haftalık sürecin önemli olduğunu söyledi.



Bu dönemde kabuklanma evresi yaşandığını aktaran Doktor Faruk Demirkol, “Hastanın, bu kabuklanma evresinde uzmanın önerdiği kurallara uyması gerekir. Hasta, sıcaklarda özellikle operasyon sonrası ilk 15 günlük süreçte doktorunun tavsiye ettiği şapka modelini kullanmalı, terlemeyeceği serin ortamlarda bulunmalı. Operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar hastaların deniz ve havuzdan uzak durmasını istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayını alarak sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir, hatta tatile çıkabilir. Ancak sıcaktan ve terleyebileceği ortamlardan kaçınması, denize girdikten sonra mutlaka duş alıp yeniden serin bir artama geçmesi gerekir” dedi.



“SAÇ EKİMİ OPERASYONU AMELİYATHANE ORTAMINDA YAPILMALI”



Saç ekimi işleminin yapılma koşullarının önemine dikkat çeken Dr. Demirkol, ”Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu, pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğindeki uzman ekip tarafından yapılması gerekir” şeklinde konuştu.



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