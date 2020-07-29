Safran nedir? (Mucizevi bitki safranın faydaları)

Acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu, içeriğindeki uçucu ve sabit yağ ile acı madde (picrocrosin), kırmızı boyar maddeler (crocin) ile safranın bir çok faydası bulunuyor.

Öte yandan Çin haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla kullanıldığında depresyon tedavisinde olumlu etki yapabileceği sonucuna ulaşıldı.

Osmanlı kayıtlarında 1878 yılında, yalnızca İngiltere’ye boyar madde ve tatlandırıcı olarak yılda 9 bin 705 kilogram ihraç edildiğini söylenen safran "Kırmızı altın" olarak da tabir ediliyor.

SAFRAN NEDİR?

Safran (Crocus sativus), süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi türüdür. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştirilir. Türkiye'de ise Safranbolu'da üretilir.

SAFRANIN KULLANIM ALANLARI

Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılan safran yemeklere sarı bir renk katar. Ş﻿​ekerlemeler ve lilörlerde de sıklıkla bulunur. Genellikle pilav, sebze, et, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve unlu mamullerde kullanılan safranın en fazla 1 çay kaşığı eklenilmesi önerilir.

SAFRANIN FAYDALARI

- Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.

- Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.

- C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.

- Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır.



- Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini arttır ve katarakt oluşumunu önler.

- Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir.

- Adet söktürücü, iştah açıcı