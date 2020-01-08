Sağlık Bakanı: Aşı reddi tartışmaları yerlileşmeyle azalacak

Aşı reddi tartışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Koca tartışmaların yerli aşıyla azalacağını söyledi.

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Türkiye’de sayıları her geçen gün artan aşı karşıtlarına ve aşılanmaya değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok“ dedi.

Bakan Koca, geçen yıl yüzde 96 olan aşı uygulama oranının yüzde 98'e çıktığını söyleyerek, „Bu anlamda Türkiye'de şu anda bir riskin olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde aşı reddi ile ilgili spekülasyonların da yerelleşme ve yerlileşme ile daha da azalacağını düşünüyorum. Çocukluk çağı döneminde aşılamanın giderek daha azaldığını, daha önce aşılama yapıldığı için koruyuculuğunun devam ettiğini özellikle vatandaşların düşündüğünü, aslında okul çağı dönemindeki ikinci aşılamanın da mutlaka yapılması gerektiğini buradan söylemek istiyorum“ diye konuştu.

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