Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. Afrika’dan dünyaya yayılan virüsün yakından takip edildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.” bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, toplantının bir tanışma buluşması olduğunu belirterek, bakanlık tarafından yürütülen projeler ve yol haritası hakkında bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, buluşmada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

O sorulardan biri Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüne ilişkindi...

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Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği ve Covid-19 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi, “Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.” bilgisini paylaştı.

YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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