Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, toplantının bir tanışma buluşması olduğunu belirterek, bakanlık tarafından yürütülen projeler ve yol haritası hakkında bilgi verdi.



Bakan Memişoğlu, buluşmada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

O sorulardan biri Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüne ilişkindi...