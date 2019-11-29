Sağlık Bakanı Koca: 17 Bin 689 personelin atamasına başlıyoruz

Yazılı bir açıklama yapan ve kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını takiben alımların Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:



“7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”