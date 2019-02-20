Tıp fakültesi öğrencilerinin, “Cerrahlığa asistan bulunamıyor mu şu an? Bunun sebebi sizce ne? Neden tıptan mezun olanlar hastaları daha az görecekleri bölümleri tercih ediyor? Bununla ilgili bir politikanız olacak mı?” sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları aktardı:



“Bunun çözümü aslında sizlerde. Tercih yapan sizlersiniz. Bu noktada kadroları açan bizleriz. Geçen TUS’ta sıralamayı söyleyeyim size:

1. sırada tercih edilen dermatoloji.

2. sırada tercih edilen plastik cerrahi.

3. sırada tercih edilen radyoloji.

4. sırada tercih edilen radyasyon onkolojisi.

5. sırada göz, 6. sırada çocuk psikiyatrisi, FTR, tıbbi genetik, sonra KBB, psikiyatri… Hatta spor hekimliği 11.sırada, nükleer tıbbın önünde.

Enfeksiyon 14. Sırada.

Çok acıklı bir durum: Kardiyoloji 15. sırada.

Nöroloji 16. sırada. Üroloji 17. sırada.

Ortopedi 18, su altı hekimliği 19, anestezi 20, göğüs hastalıkları 21.

İç hastalıkları, ana branştan bahsediyorum, iç hastalıkları 22!

Halk sağlığı 23, Adli Tıp 24. Halk sağlığı ve adli tıptan sonra kalp damar cerrahisi geliyor.

Kadın doğuma daha yeni geldik: 26.

Çocuk hastalıkları 27! Ben çocuk hekimiyim, ilk tercihim çocuktu.

Aile hekimliği 28, ondan sonra geliyor 29 olarak genel cerrahi.

Beyin cerrahisi 30.sırada!

Çocuk cerrahisi 31, acil tıp 32, göğüs cerrahisi 33 ve gidiyor…



Bu tabloda gördüğümüz çok açık ve net. Özellikle riski düşük olan, hastayla fazla meşgul olunmayan; cildiye, fizik tedavi ve radyoloji gibi branşların daha çok tercih edildiği, ama beyin cerrahisi gibi kalp damar cerrahisi gibi kadın doğum gibi meşakkatli, sorunlu, adli sorunları da beraberinde olan branşların tercihinin daha aşağılarda olduğunu görüyoruz. Bunun ülke için hayra alamet olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bu doğru bir şey değil. En önemli, kendinizi emanet ettiğiniz bölümlerle ilgili “olsa da olur” diye tercih edildiğini görüyoruz."



"PERFORMANS İLE İLGİLİ UYGULAMALARIMIZ VAR"



Bakanlık olarak bu konu ciddi olarak gündemlerinde olduğunu belirten Koca, “Biz diğer branşları ne yaparak daha da tercih edilebilir hale getirebiliriz. Mesela performansla ilgili bir uygulamamız var. Bu uygulamanın, yani performansın, teorik olarak olması gerektiğine inanıyorum ama performansın bu şekliyle uygulanmasını doğru bulmuyorum. Yapılması gereken performans düzenlemesini de çalışıyoruz. Onu da birkaç ay sonra açıklamış oluruz " diyen Sağlık Bakanı, performansta biraz daha farklı kriterlerin devrede olacağını söyleyeyer şöyle devam etti:



“Yani özellikli, nitelikli, meşakkatli, beceri gerektiren işlerle, müdahalelerle ilgili performansın farklı şekilde devrede olması gerekiyor. Riski düşük olan ve bulunduğu yerden puan toplayarak elde edilen performansın hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesinin bu olduğuna inanıyorum, bunu düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında da bir takım sebeplerin varlığını düşünüyoruz. Mesela özellikle adli olaylar son dönem ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Birçok avukatın hastadan ücret talep etmeden harekete geçtiğini, bu noktada müdahale yapan hekim ile ilgili bunu iş edinen avukatların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu istismarı da önleyen bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Biz, temelde 20 yıl önce, 30 yıl önce veya dünyada olduğu gibi özellikli, nitelikli ve meşakkatli işlemlerle ilgili farklı bir yaklaşım içerisinde olduğumuzda, beyin cerrahisi de tercih edilebilir olur, kadın doğum, onkolojik ve cerrahi branşlar da tercih edilir. O nedenle bunu biz çözmek için gayret içerisinde olacağız. Sizler de tercih gayreti içerisinde olursanız iyi yaparsınız.”



“HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM”



“Son zamanlarda basında doktor karşıtı birçok haber yapılıyor, yalan haber yapılıyor. Bu ister istemez halkın doktora karşı olan bakış açısını olumsuz etkiliyor ve doktora karşı güven azalıyor. Sizin acaba bu yönde denetiminiz veya yaptırımınız var mı? “ sorusunu Koca şu sözlerle yanıtladı:



“Bu da bakanlık olarak da hepimizin sizlerin ve bizlerin muzdarip olduğu bir konu. Bir şekilde bir muhabir arkadaşın, ilgililere sormadan kendi bildiği yaklaşımla haberin içinden bir cümle ile cımbızla alıp ve o oluşturduğu algı ile de vatandaşımızın bilinçaltına her geçen gün farklı bir algı oluşumuna sebep olduğunu görüyoruz. Bunu en son amniyotik bantta görmüştük. Yapılacak sağlıkla ilgili haberlerin bir yerden mutlak sorularak teyit edilerek, doğrulunun teyit edilerek yapılması gerektiği kanaatindeyim. Hep birlikte mücadeleye devam.”



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İNTERN ÖĞRENCİLERİN DURUMU



İntern öğrenciler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koca şunları kaydetti:



“Son yıllarda TUS sınavının devreye girmesiyle, pratikte birçok mezun arkadaşımızın sahada olmayıp direkt TUS imtihanına girerek uzmanlığa başladığı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bir şekilde internlik döneminde mutlak pratiğin sistematiğinin oluşturulması gerektiğini hatta asgari bir dönem sahada da bunun pratiğinin yapılması gerektiğini, hatta yer yer belli dönemler itibariyle ücretli olması gerektiğini, bunun her yerde benzer ve eşit şekilde uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili de bakanlık olarak bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Bir çalışma grubu bunu gündemine aldı. Bu konuyla ilgili öğrencilerle de yani paydaşlarla da bu konuları konuşmayı düşünüyoruz. Ben burada bir sorun olduğunu, bu sorunun mutlak bir şekilde aşılması gerektiğini, 5. sınıftan itibaren 6. sınıf dahil olmak üzere sadece uzmanlık eğitimi için geceli gündüzlü çalışan ve TUS’a hazırlanma gayreti içinde olan ama pratikten uzak, devamında da uzmanlık eğitiminde de pratiği yapmayarak uzmanlık eğitimin devam edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Dershanelerin yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili açığı kapatma noktasına ne kadar gayret içinde olduğunu sizler de bizler de iyi biliyoruz. Gidişatın doğru olmadığını söyleyebilirim.“