Sağlık Bakanı Koca: Dün 997 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin gittiğini belirtti.



Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.

''BEKLEYİP RİSK ALMAYALIM''

Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım.''



Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2021