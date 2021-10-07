Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer vererek, "Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım" dedi.



"DÜNYADA 7. SIRADAYIZ"

Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.



Koca mesajında, sağlık çalışanlarının aşı konusundaki gayretlerini gösteren bir videoya da yer verdi. Videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.

Küçükoğlu, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğünü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiğini dile getirdi.

MAVİ İL SAYISI 25 OLDU



Öte yandan Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının, Ankara'da da yüzde 75'i geçtiğini, haritada mavi il sayısının 25'e ulaştığını bildirdi.



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