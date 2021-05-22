Sağlık Bakanı Koca: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantısının ardından BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ile birlikte, Türkiye'ye 120 milyon doz aşı geleceğini açıklayarak "Türkiye'nin aşı sorunu bitmiştir" dedi. Bu açıklamanın ardından Hürriyet'e konuşan Koca, 20 yaş üstü herkesin Haziran ayında aşılanacağını duyurdu.

Şimdiye kadar Türkiye'ye gelen aşılarda ikinci dozlar yedekleniyordu. Belli bir sürenin ardından da yedeklenen o aşılar yapılıyordu. Fahrettin Koca, Haziran ayında gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacağını söyledi.

30 MİLYON DOZ AŞI, 30 MİLYON KİŞİYE YAPILACAK

Bakan Koca, “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar. Bununla birlikte Bakan Koca daha önce açıkladığı “Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak” ifadesini “Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" olarak değiştirdi.



Yapılan 120 milyon doz aşı anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Fahrettin Koca, “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

"AŞI EFSANELERİNE İNANMAYIN"