Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video mesaj yoluyla açıklama yaptı. Bakan Koca pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yükünün artış gösterdiğini söyledi.

Bakan Koca, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değindi. Dünya genelinde pandemi sonrası sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının fazlalaştığını belirten Koca, "Şiddet olaylarında ciddi bir bölümü de sözlü şiddet oluşturmaktadır. Bu gruptaki şiddetin kaynağı ise, bizce, hasta veya hasta yakını ile sağlık çalışanı arasındaki yanlış beklentiden kaynaklanan gerilimdir" şeklinde konuştu.

Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya da değindi.

Sağlık Bakanı, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi, Malpraktis davalarındaki hata ve haksızlıkların sona erdirilmesi için bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Meclisimize sunulup, Adalet Komisyonuna sevk edildi" dedi.

Koca, "Bu kanun teklifi, kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi, sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı artırıcı bir suç haline getirecek.

Malpraktis kaynaklı dava açılabilmesi, kurulacak Mesleki Sorumluluk Kurulunun onayı şartına bağlanacak. Teklifin temelini oluşturan hükümler, tarihi bir sonuç doğuruyor: Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak" şeklinde konuştu.