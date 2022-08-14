Sağlık Bakanı Koca: Sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek günlerde, ilçelerden başlayarak, sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirterek, "Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" dedi.



Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak."