Sağlık Bakanı Koca'dan İranlılara: Gelmeyin! Skype'tan görüşelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın corona virüs konusunu çok geç ciddiye aldığını söyledi.

"İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok' denildi." diyen Koca, Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberinde şunları söyledi:

"Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran'da yayılma var."

TARİKAT LİDERİNDEN 'CORONA' ÖZRÜ