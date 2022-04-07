Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa bebek açıklaması (Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?)

Nisa bebeğin sağlık durumyla ilgili açıklam yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." mesajını paylaştı.

HASTANE'DEN AÇIKLAMA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.

NİSA BEBEK PENDİK'TE BOŞ ARAZİDE BULUNDU



İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.



Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.



İHMAL İDDİASI



Öte yandan Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.



İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı.

"HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"



Bakımevinde ihmal iddiasıyla ilgili olarak görevli D.Y.'nin ifadesi alındı.



D.Y.'nin "Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığıyla ilgili bilgim yok" dediği öğrenildi.



Bakıcı ifadesinin ardında serbest bırakıldı.