Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 16.08.2020 - 10:01 | Son Güncelleme : 16.08.2020 - 10:02

Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artışa ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"

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