Sağlık Bakanı Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altındadır

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de şu an corona virüs salgınının kontrol altında olduğunu açıklayan Bakan Koca, bir kez daha sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Koca, ''Yeni düzenimizde AVM kuyrukları, stadyumlar, 3 kişinin yan yana olduğu oturma düzenekleri olmamalıdır. Kontrollü sosyal hayat hepimizin katkıları ile olacak'' dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''198 ülkede hayatı tehdit eden böylesi bir salgın hastalıkta 8 hafta geçirdik. Böyle bir hadisede 8 hafta yorucu değildir. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken oldukça kısadır. Corona virüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok konuşulan konudur.

''ŞU AN SALGIN KONTROL ALTINDA''

Dün Türkiye'nin corona virüs tablosu diğer günlere nazaran iyi bir durumdaydı. Şu anki şartlarda salgın kontrol altındadır. Bir hafta önceki durumumuzdan daha iyi durumdayız. Ancak salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Örnek olduğumuz dünyaya ders olabiliriz. Buna izin vermeyelim. Dışarı maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Alışveriş kuyruğuna girmek hala risklidir.



MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Yeni düzenimizde AVM kuyrukları, stadyumlar, 3 kişinin yan yana olduğu oturmama düzenekleri olmamalıdır. Kontrollü sosyal hayat hepimizin katkıları ile olacak. Sizden beklenen en temelde maske ve sosyal mesafe kuralına daha sıkı uymanızdır. Yeni hayatımızda kuyruklar olmamalı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Mart ve Nisan ayların bir ek ödeme yapılması konusunda bir çalışma yaptığımız söylemiştim. Bu noktada da bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde bunun da açıklamasını yaparız.

Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Turizmde Covid-19 tedbirleri) Hangi hastanelerin işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, bayram sonrası kontrollü şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının kararı hükümetin alacağı bir karardır. Bunu da önümüzdeki günlerde gelecek virüs verileri etkili olacaktır. Bu konu daha bizim kurul toplantımızda gelmedi.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Biz bu konuyu şu an kurulda görüşmedik.

İstanbul'da 5'leri gördüğümüz dönemler oldu, İstanbul için şu an 1,56.