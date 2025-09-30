Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü mesajı

Bakan Memişoğlu paylaşımında, aile hekimlerinin 40 ve üstü yaştaki vatandaşlara yönelik yılda en bir kez kapsayıcı kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptığını hatırlattı.

Elde edilen verilerle kişilerin kalp ve damar hastalığı riskinin hesapladığını belirten Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz tarafından son bir yıl içerisinde yapılan taramalar neticesinde 662 bin vatandaşımızda kordiyovasküler risk belirlendi." dedi.

Risk tespit edilen vatandaşların düzenli bir şekilde takibine başlandığının da altını çizen Bakan Memişoğlu, Dünya Kalp Günü vasıtasıyla tüm vatandaşları aile hekimlerini ziyaret ederek periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya davet etti.