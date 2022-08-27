Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! (2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları)

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?



BAKAN KOCA DUYURDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyurdu.



Bakan Koca açıklamasında, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.



Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerinde bulundu.



BAŞVURULAR NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.