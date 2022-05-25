Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu başladı mı? (2022 Sağlık Bakanlığı kura başvurusu PBS ekranı)

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvurularının tarihi belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre atama kurası başvuruları 25-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Atama kurasına katılmak isteyen adaylar, e-devlet şifreleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

