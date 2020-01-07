Sağlık Bakanlığı: Grip vakalarında artış olması beklenen bir durum

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz aylar, grip sezonuna dahil olduğundan diğer aylara göre vakalarda artışlar olması beklenen bir durumdur" denildi.



Üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışının geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği belirtilen Bakanlık açıklamasında grip için öncelikle acile değil aile hekimine gidilmesi gerektiği vurgulandı.



Gribin antibiyotikle tedavi edilemeyeceğini hatırlatan ve hekim kontrolü ile doğru ilaç kullanımının önemine dikkat çeken Bakanlık açıklamasında grip ile etkin mücadele için şu tavsiyeler yer aldı:



“Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Hastalar mutlaka istirahat etmeli, bol sıvı tüketmelidir. Mevsimsel grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişiler, hekim kontrolünden sonra gerekirse hekim tarafından reçete edilen ilaçları kullanmalıdır.



Grip, her yaşta görülebilen bir hastalık olup, risk gruplarında yer alan kişilerde daha ağır seyredebilmektedir. Gripten korunmak ve bulaştırmamak için;



- El yıkama ve kişisel hijyene dikkat edilmeli; ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas edilmemelidir.



- Aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöpe atılmalıdır. Mendil yok ise kolun iç yüzüne öksürülmelidir. Sonrasında eller yıkanmalıdır.



- Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmamalıdır.



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