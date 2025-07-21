Sağlık Bakanlığı: Organ bağışı yapmak daha kolay olacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasayla organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere imza atıldı.

Düzenlemeyle organ bağışı yapmak daha kolay olacak. Buna göre; vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek.

Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayattayken organ bağışına karar vermişse öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak.



Bu sayede; bağışçının iradesi korunacak, organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, öncelik hakkı tanınacak.



Düzenlemenin böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1500'den fazla hastaya umut olması bekleniyor.