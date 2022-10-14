Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? (2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı)

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacağını açıklamasıyla birlikte, personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar başladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? (2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı)

Bakanlığı personel alımı tarihleriyle ilgili araştırma devam ediyor. Atama bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 85 bin personel alımı başvurularını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor.

Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu? (2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı) - 1

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detaylarına yer veren Bakan Koca açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak.

Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"

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