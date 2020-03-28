Sağlık Bakanlığı'ndan 10 maddelik yeni genelge

Sağlık Bakanlığı, virüs salgını tedbirleri kapsamında poliklinik randevuları ve sağlık raporlarına ilişkin 10 maddelik yeni bir genelge yayınladı.

NTV Haber 28.03.2020 - 03:28

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Genelgeye göre, memur atamalarında kurul raporu düzenlemeyecek.

Askerlik elverişli olunmadığına yönelik raporlar durduruldu.

Ehliyet için kurul raporu verilmeyecek.

Kronik hastaların 1 Ocak'tan itibaren bitmiş ilaç ve tıbbi malzeme raporları geçerli sayılacak.

1 Ocak'tan itibaren süresi dolan "süreli" engelli raporu bulunanların raporları da geçerli sayılacak.

Özel sektör işe giris raporları işyeri hekimleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerinden alınabilecek.

Her türlü rapora itiraz başvuruları da ertelendi.

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