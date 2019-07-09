Genelgede belirlenen esaslara göre; yeni doğan dâhil, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisinin kabul edilebileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; “Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hekimlerimizin birinci önceliğinin, hastanın zarar görmemesi olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple hekimin ilgili hasta veya yoğun bakımdaki diğer hastalar için bir sakınca gördüğü durumlarda ziyaret için ısrar edilmemelidir” dedi.



Açıklamada yoğun bakım ünitelerine ziyaret ile ilgili genelgenin detayları şöyle aktarıldı:



“Hasta ziyaretleri 24 saat esaslı olabileceği gibi, ziyaret saati uygulaması servisten servise değişebilir. Sağlık personelinin hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapması gerekmektedir. Ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınmalıdır. Ziyaret diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat edilerek yapılmalı; makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.”



HİJYEN KURALLARI VURGUSU

Bakan Fahrettin Koca, toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabileceğini de vurgulayarak, "Tekrar hatırlatmak gerekirse; ziyaretler sırasında hastane yönetimlerinin belirlediği hijyen kurallarına uyulması, hastalarımızın sağlığı açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.