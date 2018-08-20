Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’na özel “Sağlıklı Bayram” sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında; kurban eti saklama koşulları, kurban eti tüketimi ve bayram boyunca sağlıklı beslenmeye yönelik önerilerinden oluşan video içerikleri hazırlandı.



Uzmanlar tarafından verilen sağlıklı öneriler Kurban Bayramı boyunca Bakanlığın Facebook, Twitter ve Instagram gibi resmi sosyal medya hesaplarından #SağlıklıBayram etiketiyle paylaşılacak.



“YORGUN VE UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN”



Bakanlık sosyal medya hesaplarından sağlıklı ve güvenli yolculuğa da dikkati çekti. Yolculuk esnasında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin “Bayramda Seyahat Güvenliği” adlı bir video hazırlandı. Videoda; yorgun ve uykusuz yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takmayı ihmal etmeyin, araç kullanırken cep telefonunuzla ilgilenmeyin, yolculuk esnasında kısa molalar verin ve hız limitlerine uyun uyarılarında bulunuldu.



KİST HİDATİK HASTALIĞINA DİKKAT



Kampanya kapsamında, 17-21 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlıklı Yaşam Araçları ile 81 ilde de eş zamanlı etkinlik düzenleniyor. Hayvan pazarlarına açılan stantlarda Kurban Bayramı’nda beslenme; kurban kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranması esnasında meydana gelebilecek kesik ve yaralanmalar; kist hidatik hastalığı konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan afişlere, brandaya ve bilgilendirici broşürlere yer veriliyor.



Kampanya ile ilgili bilgilere sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir:



https://twitter.com/saglikbakanligi



https://twitter.com/sbsggm



https://www.facebook.com/saglikbakanligi/



https://www.facebook.com/sbsggm/



https://www.instagram.com/saglikbakanligi/



https://www.instagram.com/sbsggm/



https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi

