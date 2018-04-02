Sağlık Bakanlığı’ndan “Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm” açıklaması

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzca yapılan açıklamada; psödoefedrin adlı etkin maddenin uyuşturucu yapımında kullanılabilen bir öncü (prekürsör) madde olduğu belirtilerek, söz konusu maddelerin imali, ithali, ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımının Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olduğu vurgulandı.



“16.10.2015 tarihli Talimatname ile 120 mg psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır” denilen Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Ancak bu talimatnamenin ardından 60 mg Psödoefedrin içeren ilaçların da reçetesiz ve toptan satışları tespit edilmiştir. Bunun üzerine, “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonunca 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle, 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların da “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamında değerlendirilmesi kararı alınmıştır.



SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI KIRMIZI REÇETE KAPSAMINA ALINACAK MI?



Söz konusu ilaçların Kırmızı Reçeteli İlaçlar kapsamına alınması söz konusu değildir. Eskiden olduğu gibi normal reçete ile eczanelerden temin edilebilecektir. Dolayısıyla hastaların ilaca erişiminde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.



Diğer taraftan, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle toptan satışların takibi için tüm kontrole tabi ilaçlarda olduğu gibi, 120 mg ve 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar Renkli Reçete Sistemine entegre edilecektir.”

