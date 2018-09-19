Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası tanınırlığı olan bilim insanlarını bünyesine katarak tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı planlayan üniversite, dünyanın en iyi bilim dergileri arasında gösterilen "Nature" ve "Science"a ilan verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilanı kısa bir süre önce yayımlamalarına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.



Başvuruları, akademik niteliklerine, uluslararası deneyimlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine bakarak değerlendireceklerini ve uygun bulunanları üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma yapmak ve yerli akademik personel yetiştirmek üzere istihdam edeceklerini ifade eden Erdöl, şöyle devam etti:



“ŞU ANA KADAR 60 BAŞVURU ALDIK”



"Başvurular arasında Amerika, Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş ve dünyanın farklı üniversitelerinde tecrübe kazanmış çok sayıda akademisyen bulunuyor. Dünyada adeta beyin avcılığı yapan bazı ülkeler var. Maalesef en parlak beyinlerimizi yıllarca bu ülkelere kaptırdık, kaptırmaya da devam ediyoruz. Sadece ABD'de 5 bine yakın Türk bilim insanı hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Beyin avcısı ülkeler arasında Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batı ülkeleri başı çekiyor. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreklilikle beyin göçünün durdurulmasına, yuvaya dönüşün hızlandırılmasına dikkat çekerek ve önce kendi bilim insanlarımızı, ardından dünyanın bilim çevrelerini Türkiye'ye çekmeyi başarmamız gerektiğini ifade etmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Sayın Başkanımızın bu hassasiyetleri doğrultusunda harekete geçtik."



Erdöl, Amerika, Rusya, Malezya, Singapur, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kolombiya gibi dünyanın çok farklı bölgelerinden şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldıklarını ve başvuru alma süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.



“TÜRK BİLİM DÜNYASI İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE”



Dünyaca ünlü Berkley, Biyomedicine Enstitüsü, Birmingham, London Üniversitelerinde çalışan çok sayıda akademisyenin başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Erdöl, "Kolombiya'dan başvuru yapan bir profesörün 221, İtalya'dan başvuran diğer bir adayın 429 uluslararası yayını bulunuyor. Bünyemize dahil edeceğimiz bu akademisyenler üniversitemizde kuracağımız araştırma ekibine çok büyük katkılar sunacaklar. Söz konusu bilim adamlarını yeni eğitim öğretim yılında üniversitemizin bünyesine kazandırmak için akademik değerlendirme komisyonlarını oluşturduk. Komisyonlarımızın olumlu bulacağı projelere niteliğine göre start vereceğiz. Gelecek bilim insanlarının maaşlarını da akademik başarılarına göre belirleyeceğiz. Bu bilim adamlarının Ar-Ge projeleri ile beraber gelmelerinin kritik öneme sahip olduğunu ve dünyaya öncülük edecek projelere yerli akademisyenlerin entegrasyonunun Türk bilim dünyası için stratejik bir hamle olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Erdöl, attıkları bu adımla Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere pek çok alanda yakaladığı başarıyı sağlık alanında da yakalayacağına inandığını kaydetti.