Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden NTV’ye 2 ödül

Türkiye’nin sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte haberleriyle toplum sağlığına katkı sağlayan medya çalışmalarını ödüllendirdi.



ntv.com.tr Muhabiri ve Editörü Tülay Karabağ “Sağlık Okur-Yazarlığı Ödülüne, NTV Muhabiri Melike Şahin, Vaka Araştırma Ödülüne değer görüldü.



Ödülünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe‘den alan Tülay Karabağ ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Sağlık okuryazarlığı, insanların

sağlık hizmetlerini daha doğru, etkili ve bilinçli şekilde almasında önemli rol oynuyor.

Çünkü sağlık okur-yazarlığı düzeyinin sınırlı olması, hem hastanın tanı ve tedavisini hem de sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Ben de yaptığım haberlerle toplumdaki sağlık okur-yazarlığına olumlu katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu çalışmalarımı ödüle değer gören Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.



Ödülünü İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun elinden alan Melike Şahin de “Sağlık haberciliğinin en güzel yanlarından biri umut veren insan hikayeleri anlatmak. Ciddi hastalıklarla mücadele eden bir kişi bile bu haberlerle motive olabilirse ne mutlu bize. Emeğimizi değerli bulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Tülay Karabağ, Melike Şahin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2015 yılında kurulan üniversitenin hem Türkiye’de hem de dünyada örnek olabilecek bir üniversite olması için yola çıktıklarını ifade etti. Üniversitenin çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdöl, hedeflerinin dünya üniversiteleri ile yarışmak olduğunu söyledi.



Şahane Medya Ödüllerini kazananlar başkanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ ün yaptığı jüri komitesi tarafından belirlendi. Jüride yer alan diğer isimler ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Genel Sekreter Yard. Doç. Dr. Muzaffer Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı M. Fatih Ertaş, Basın Müşaviri Ahmet Balcı, SKS Daire Başkanı Mustafa Doğru, Sancaktepe Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit oldu.