Sağlık çalışanları sağlıkta şiddete dikkat çekti

81 ilden aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bir araya geldiği mitingde meslektaşlarına, seslenen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, şöyle konuştu:



“Hep birlikte hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddeti ortadan kaldıracağız. Sağlık çalışanını hedef gösteren kötü dili düzeltmek adına çalışacağız. Hekimler ve sağlık bölgesinde üzerinde haksızca yapılan tüm idari baskıları yıkacağız. Abartılı ve içi boş hasta memnuniyeti baskısına izin vermeyeceğiz.



“HER SAAT BAŞI BİR SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALIYOR”



Cezaların caydırıcılıktan uzak olması sonucu her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Daha kaç sağlık çalışanı ölecek, darp edilecek? Bıçak kemiğe dayandı ve deldi de geçti artık. Sağlıkta etkin ve caydırıcı bir şiddet yasası istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddetin; insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını istiyoruz. Şiddet uygulayanların rehabilitasyonunu, tedavisini istiyoruz. İyi hal indirimleri, para cezalarını değil somut adımınızı bekliyoruz ”



Ankara Anıtpark'ta toplanan Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları daha sonra Anıtkabir'i Ziyaret ederek Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.