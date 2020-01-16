“Sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attık” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Koca’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk.



“SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ŞARTINI REVİZE ETTİK”



Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde bin 140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını son beş yıl içinde bin 140 gün olarak revize ettik.



Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık.”