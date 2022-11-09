Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak? (Teşvik ödemesi kimler kapsıyor?)

Sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında, teşvik ödemeleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?



Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.



Buna göre; Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere teşvik ödemeleri herkesi kapsayacak.

TEŞVİK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Tarih açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.