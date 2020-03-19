Sağlık çalışanlarından “evde kal” çağrısı

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyaran Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” dedi.



Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen sağlıkçılar tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, “Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın” çağrısı yapıldı.