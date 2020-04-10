Sağlık çalışanlarını korumak için  laringoskop cihazından sonra entübasyon kabini de devrede

Sivas'ta özellikle entübasyon yapacak sağlıkçıları yeni tip corona virüsten (Covid-19) korumak aiçin üretilen "LarinCOVIDeo" adlı video laringoskop cihazından sonra Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesinde hizmete girdi.



Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu ifade etti.

Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personelinin hastayla yakın temasta bulunduğuna dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:



"İşte tam da bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaşma riskine karşı personeli koruyor. Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaşma riski azaltılarak maksimum önlem alınıyor. Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır."



Çalışkan, entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de aktardı.



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