Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri için köklü revizyon gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarınına ödenen ek ücretlerin yeniden gözden geçirileceğini belirten bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Konuşmasında, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının çalıştığı zorlu koşullara ve yaptıkları fedakarlıklara dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde" dedi.

Bakan Koca, nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemelerin de farkında olduklarını belirtti. Bu konular hakkında da düzenlemeler yapılacağını paylaştı.