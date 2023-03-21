Sağlık lisansiyeri nedir, ne demek? Sağlık lisansiyeri ne iş yapar?

Sağlık lisansiyeri, Bakan Koca tarafından yapılan personel alımı duyurusu sonrasında merak edildi. Bakan Koca açıklamasında, KPSS ile Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 1.494 sağlık lisansiyeri alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından sağlık lisansiyerinin ne demek olduğu ve ne iş yaptığı araştırılmaya başladı. Peki, Sağlık lisansiyeri nedir, ne demek? Sağlık lisansiyeri ne iş yapar?

Sağlık lisansiyeri nedir, ne demek? Sağlık lisansiyeri ne iş yapar?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen 18 Şubat 2010 tarih ve 795 sayılı yazıda, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Bilimleri Lisansiyeri sayılacağı belirtilmişti.

Böylelikle, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunu olup da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personel, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları 10 Şubat 2010 tarihi itibariyle ilave bir derece alabilecektir.

Buna göre; Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanlar Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak görev alabilecek.

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