Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada; belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için vatandaşlardan sağlık durumlarını belgelendirmelerinin istenebildiği hatırlatıldı.



Bakan Koca’nın, “Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi gelmektedir. Özellikle aile hekimlerimiz üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğu bilinmektedir” ifadesine yer verilen açıklamaya göre yeni yayımlanan yönergenin detayları şöyle:



“Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek.



Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı.



Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi.



RAPORLARA İTİRAZ YÖNTEMLERİ BELİRLENDİ



Özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son verildi. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi.



Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşların gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkânı getirildi.