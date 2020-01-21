Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi için geri sayım başladı (10 Mart, İstanbul)

İçeriği ile Türkiye’de yapılan en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olan etkinlikte, alanında uzman pek çok isim, sağlık teknolojilerine yönelik gelecek vizyonlarını paylaşacaklar.

İlki 2018 yılında düzenlenen zirvede, bu yıl sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon, teknoloji ve eğitim sektörlerinin öncü şirketlerinden katılımcılar, inovasyon, yenilikçi düşünce anlayışı, geleceğin teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonlarında yaşanan gelişmeleri paylaşacaklar.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Düzenleme Kurulu adına yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımların, ilgi ve heyecanın her geçen gün arttığını dile getirdi.

Göksenin Aydın, “İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve sağlıkta teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaşacakları, gelecek vizyonlarını aktaracakları, bilimsel ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş içeriklerin yer aldığı önemli bir buluşma olacak. İçeriği ile Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olan bu etkinlikte, sağlık teknolojileri konusunda tüm liderlerin bir araya geldiği ortamda tanışma ve iş birliği yaratma imkanı olacak. Bu alanda faaliyet gösteren tüm kuruluş ve yetkilileri bu önemli zirvede görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



DİJİTAL İÇERİKLERLE SAĞLIKTA İNOVASYON



Göksenin Aydın, MarlinPlus

Zirvede, ana konu olarak belirlenen “Mobil Sağlık Teknolojileri/Diyabet" başlığı altında, bu alanda geliştirilen teknolojiler, yapay zekâ ile sağlıkta uygulanan ileri mobil sağlık teknolojileri, giyilebilir sağlık teknolojileri, dijital içeriklerle büyük veriden değer yaratma, akıllı sağlık uygulamaları medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IoT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konuları ele alınacak.

İlgili sektörlerin kamu ve özel kurumlardan tüm paydaşlarının bir araya geleceği oturumlarda, birlikte ortak çözüm alternatiﬂeri ve gelecek vizyonu ele alınırken, yenilikçi girişimler ve varolan sistemler hakkında en son teknolojiler konuşulacak.

eN SAĞLIKLI SOHBETLER NTV'DE