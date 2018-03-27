Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesinde kronik hastalıklara teknolojik çözümler

Sağlık kurumlarını diğer kurum ve kuruluşlarla bir araya getirerek küresel başarılar elde etmeyi amaçlayan MarlinPlus’ın düzenlediği Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesinin ana teması kronik hastalıkların yönetilmesinde entegre çözümler oldu.



Allianz ve Vodafon’un sponsorluğunda gerçekleşen zirvede, kronik hastalıkların teşhisi, tedavisi ve izlenmesi için geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazlarıyla entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, veri aktarımında kişisel bilgilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması gibi yenilikçi sağlık teknolojilerine de yer verildi.



“KRONİK HASTALIKLAR 10 SENE SONRA EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ OLACAK”



Zirvede konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Günümüzde teknolojik alt yapı destekleri ile hastaneden daha çok hastanın, kendi hastalığını yönetebilir hale getirilmesine çalışıyoruz. Bu zirvenin konusunun kronik hastalıkların yönetilmesi olması çok manidar çünkü dünya üzerinde 36 milyon kişinin dolaşım sistemi bozukluğu bulunuyor. Kronik hastalıklar 10 sene sonra en büyük sorunlardan biri haline gelecek. Bu sorunun çözümü kesinlikle bilgi teknolojilerinin gelişmesinden geçiyor” dedi.



"HEKİMLER SANAL HASTA ZİYARETİ YAPABİLİYOR"



Akıllı telefonların geliştirilmesi ve özel yazılımlar sayesinde hekimlerin hastalarına daha etkin ve verimli vakit ayırabilmeleri sağlanmış durumda. Böylesine büyük bir zaman tasarrufunun hasta bakımı açısından da büyük önem taşıdığına değinen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaşamın içinde yer alan yeni uygulamaların operasyon sonrası hasta izlemi konusunda yenilikçi bir tutum çizdiğini söyledi. 2000’li yılların başında cerrah olarak yoğun bakımdan neredeyse çıkamadıklarını belirten Sönmez, “Artık ameliyathaneden çıkıp bir toplantıya girmekte, odamıza çıkıp hasta muayene etmekte bir sakınca olmadığı gibi akşam yatmadan önce veya bir pazar sabahı hastaneye gelmeden yoğun bakımdaki tüm hastaların monitörlerini tek tek ziyaret etmek ve birde bir basit güvenlik kamerası ile hastayı görmek resmen hayatı kolaylaştırıyor” diye konuştu.



“TEKNOLOJİ MALİYET AÇISINDAN VERİMLİLİK SUNUYOR”



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise kronik akciğer hastalıklarının tanı, kullanılan ilaçların maliyetleri ve harcanan emek hesaba katıldığında, yılda 5-5,5 milyar liralık bir bütçe yükü getirdiği konusunda bilgiler verdi. İnternet tabanlı teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasıyla ilgili yenilikleri de aktaran Çuhadaroğlu, “KOAH tanısının erken konulması, ağır hastanın evinden takibi, egzersiz ve aşılama gibi etkinliklerin hastalığın şiddetini azaltacağı, sigorta sistemine yükünü hafifleteceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bilgilendirme ve izlem açısından internet tabanlı teknolojilerin kullanılmasının sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağı, hastalığın kontrolünü arttıracağı çok açık. Maliyet hesabı yapıldığında ise ileri teknolojiler büyük avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı.



“TEKNOLOJİ EKONOMİK GİDERLERİ AZALTMAYA BAŞLADI”



Sağlık teknolojileri alanında, Ar-Ge çalışmalarının daha fazla hız kazandığına, ülkelerin bu konuda fonlarla bu çalışmaları daha fazla desteklediğine değinerek sözlerine başlayan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz ise şunları söyledi:



“Yüksek teknoloji her yıl adım adım, hastane, sağlık merkezi ve sağlık ekibinin iş yükünü, sigorta harcamalarını ve ekonomik giderlerini azaltmaya başladı. Sağlık alanındaki yapay zeka, kısa bir dönem içinde gelişmiş ülkelerde, birinci basamak hekimlik hizmetlerinin görevini devralmaya aday gibi görünüyor.”



“HİZMET MODELLERİ DÜNYADAKİ SON GELİŞMELERLE BİRLİKTE ELE ALINMALI”



Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde sağlık sektöründe de yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi artık büyük önem taşıdığını dile getiren MarlinPlus Kurucu Başkanı Göksenin Aydın ise “Artık konuşalım, ortak konularımızı tartışalım, sağlık ve teknoloji dünyasının önünü açalım, dikkatleri çekelim, bilinirliği ve hizmet modellerini dünyadaki son gelişmelerle birlikte ele alalım istedim. Bu amaçla da inovasyonun konuşulduğu, gelecek planların yapılabildiği yeni kuşakların heyecan duyacağı etkin ve sürekliliğin de olduğu platform oluşturarak bir zirve gerçekleştirmeye karar verdik” dedi.

