Sağlık teknolojilerinin liderlerini buluşturacak zirveye geri sayım başladı

Öncü teknolojileri geliştiren sektörün liderleri ve alanında tanınmış sağlık profesyonellerini bir araya getirecek “Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”nde, giyilebilir sağlık teknolojilerinden, yapay zekâ ve sağlıkta uygulanan mobil teknolojilere, kronik hastalıklarda Big Data’dan IoT teknolojilerine pek çok konu masaya yatırılacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, içeriği ile Türkiye’de yapılan en kapsamlı mobil sağlık teknolojileri zirvesi olacak.

Zirve, Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilileri, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün katılımıyla, 10 Mart’ta Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek.

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİYE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, Zirve Düzenleme Kurulu adına yaptığı açıklamada, sağlık sektöründe teknolojiye olan yatırımların ve ilginin giderek arttığına dikkat çekti.



Göksenin Aydın, şu bilgileri verdi:



“Mobil sağlık teknolojileri, mobil cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin daha etkin bir şekilde takibini sağlıyor. Sürdürülebilir bir sağlık sisteminde, kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin yönetilebilmesi açısından mobil sağlık uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor. “2. Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, sağlık ve sağlıkta teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaşacakları, gelecek vizyonlarını aktaracakları, bilimsel ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş içeriklerin yer aldığı önemli bir buluşma olacak.”



İlki 2018 yılında düzenlenen zirveyle ilgili haberler NTV ekranlarından canlı bağlantılarla aktarılacak. Zirvede bu yıl sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin öncü şirketlerinden katılımcılar, inovasyon, yenilikçi düşünce anlayışı, geleceğin teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonlarında yaşanan gelişmeleri paylaşacaklar.

GİYİLEBİLİR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEN KRONİK HASTALIKLARDA BİG DATA'YA HER ŞEY...

﻿Zirvede, ana konu olarak belirlenen “Mobil Sağlık Teknolojileri / Diyabet" başlığı altında, bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IoT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konuları ele alınacak.



“Giyilebilir Sağlık Teknolojileri, Robot Cerrahlar ve Uzaktan Tıp Uygulamaları”, “Yapay Zeka ile Sağlıkta Uygulanan Mobil Teknolojiler, Diyabet Teknolojilerinin Mobil Sağlıktaki Gelişimi”, IoT ve Yapay Zeka Çağında Veri Avantajı ile Platform İşletimi”, “M-Sağlık Uygulamaları ile Neler Yapılabilir?”, “Kronik Hastalıklarda Büyük Veri ve DNA Analizi”, “Kişisel Verilerde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?”, “Sağlıkta Dijital Çağın İş Modelleri” gibi pek çok konu başlığı zirvede ele alınacak konular arasında yer alacak.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, İç Hastalıkları Endrokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, Marm Assistance Yönetim Kurulu Başkanı Berna Ataç Ökten’ in de yer aldığı alanında uzman pek çok isim de zirvenin oturumlarında konuşmacı olacak.



İlgili sektörlerin kamu ve özel kurumlardan tüm paydaşlarının bir araya geleceği oturumlarda, birlikte ortak çözüm alternatiﬂeri ve gelecek vizyonu ele alınırken, yenilikçi girişimler ve varolan sistemler hakkında en son teknolojiler konuşulacak.