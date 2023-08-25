Sağlık uygulama tebliği güncellendi: Muayene tutarlarında artışa gidildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, hastanelere ödenen vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi.

Sağlık uygulama tebliği güncellendi: Muayene tutarlarında artışa gidildi

Güncellenen tebliğ ile, Hizmet Başı, tanıya dayalı ve diş tedavileri puan listesinde yer alan tüm işlemlerde artış yapıldı.

Hastanelede alınan hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

Bu kapsamda, yapılan artış devlet hastanelerine giden hastalara yansımayacak. Ancak, mevzuatta, özel hastanelerin belirlenen en fazla yüzde 200 oranında ücret talep edebilmesine olanak veren madde yer alıyor.

Bu kapsamda, isteyen özel hastaneler bu oranı aşmayacak şekilde ücretlerine zam yapabilecek.

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