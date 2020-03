Sağlık ve Teknolojinin liderleri, sektöre yön verecek gelecek vizyonlarını 2. HTLS Zirvesi’nde paylaştı

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “HTLS - Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”nde, öncü teknolojileri geliştiren sektörün liderleri gelecek vizyonlarını tartışırken, inovasyon projeleri de ilk kez sektör temsilcileriyle buluştu.

Swissotel The Bosphorus’da düzenlenen zirvede, Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Göksenin Aydın, “Bu Zirve, sağlık teknolojilerinde vizyon geliştirilmesi ve bir araya gelerek ortak akıl oluşturulması için önemli bir platform haline geldi” dedi.



Mobil sağlık teknolojileri alanında Türkiye’nin en kapsamlı zirvesi olan 2. HTLS’de, giyilebilir sağlık teknolojileri, yapay zekâ ve sağlıkta uygulanan mobil teknolojiler, kronik hastalıklarda Big Data, IoT teknolojileri gibi pek çok konu, düzenlenen oturumlarda her yönüyle tartışıldı.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, açılışta Zirve Düzenleme Kurulu adına yaptığı konuşmada, sektöründe teknolojiye olan yatırımların ve ilginin giderek arttığına dikkat çekti.



Göksenin Aydın, konuşmasında şunları söyledi: “Zirvenin en önemli gerçekleşme nedeni bilgi paylaşımı. Bu zirvenin, sağlık ve teknoloji endüstrisinin üreticilerinin olduğu ve yaptıklarını aktardıkları bir zirve olmasını amaçladık.



Son yıllarda sıkça duyduğumuz ‘mobil sağlık teknolojileri’, mobil cihazlar aracılığıyla kronik hastalıklar da dahil olmak üzere medikal ölçümlerinin sağlık personeline düzenli aktarımı yapılarak daha etkin bir şekilde takibini sağlamayı içeriyor. Ayrıca sağlıklı bireyin ise iyi olma halinin sürdürülebilirliğini sağlamamıza imkan tanıyor. Kişinin 7/24 yanında olan mobil sağlık cihazları sayesinde, kişinin sağlıklı durumunun takibini yaptığı gibi acil durumlarda da sağlık kuruluşlarına uyarı yaparak hayati önem taşıyor. Bu sistemler, hastaneler açısından doğru zamanda doğru bilgi akışı sağladığı gibi sigorta şirketlerine maliyetlerini yönetebilme olanağı veriyor.



Sürdürülebilir bir sağlık sisteminde, kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin yönetilebilmesi açısından mobil sağlık uygulamalarının önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle, alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığımız Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi, sağlık ve teknoloji liderlerinin deneyimlerini paylaştıkları, gelecek vizyonlarını aktardıkları bir platforma dönüştü. HTLS’nin, bilimsel ve teknolojik olarak zenginleştirilmiş içeriklerin yer aldığı önemli bir buluşma olarak her yıl, gelişerek devam edeceğine ve sektöre yön vereceğine yürekten inanıyorum.”



İlki 2018 yılında düzenlenen zirveyle ilgili haberler, zirve boyunca NTV ekranlarından canlı bağlantılarla aktarıldı. Bu yıl zirvede, sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin öncü şirketlerinden katılımcıların yer aldığı zirvede, inovasyon, yenilikçi düşünce anlayışı, geleceğin teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonlarında yaşanan gelişmeler paylaşıldı.

Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinden Kronik Hastalıklarda Big Data’ya herşey…



Zirvede, ana konu olarak belirlenen “Mobil Sağlık Teknolojileri / Diyabet" başlığı altında, bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, IoT platform yazılımları ve sağlıktaki yeri, gelecek sağlık teknolojileri ve inovasyon konuları ele alınacak.



“Giyilebilir Sağlık Teknolojileri, Robot Cerrahlar ve Uzaktan Tıp Uygulamaları”, “Yapay Zeka ile Sağlıkta Uygulanan Mobil Teknolojiler, Diyabet Teknolojilerinin Mobil Sağlıktaki Gelişimi”, IoT ve Yapay Zeka Çağında Veri Avantajı ile Platform İşletimi”, “M-Sağlık Uygulamaları ile Neler Yapılabilir?”, “Kronik Hastalıklarda Büyük Veri ve DNA Analizi”, “Kişisel Verilerde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanır?”, “Sağlıkta Dijital Çağın İş Modelleri” gibi pek çok konu başlığı zirvede ele alınacak konular arasında yer alacak.



Memorial Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, İç Hastalıkları Endrokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Karşıdağ, T.C Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Sur, Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, Marm Assistance Yönetim Kurulu Başkanı Berna Ataç Ökten ve Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem’in de yer aldığı alanında uzman pek çok isim sunumlarıyla katkı sundu.



İlgili sektörlerin kamu ve özel kurumlardan tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda, birlikte ortak çözüm alternatifleri ve gelecek vizyonu ele alınırken, yenilikçi girişimler ve varolan sistemler hakkında en son teknolojiler konuşuldu.

Marlin Plus Hakkında:



MarlinPlus 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiği sağlık sektöründe inovasyon odaklı projelere imza atıyor.



Mobil teknolojilerle desteklenen yenilikçi, yaratıcı ve özgün çözümlerle Sağlık Takip Sistemleri, kronik hastalıkların yönetilmesini sağlayan entegre çözümler, bu alanda geliştirilen teknolojiler ve medikal ölçüm ve tanı cihazları ile entegre çalışan sistemler, nesnelerin interneti-IoT platform yazılımları, web tabanlı sağlık projeleri, mobil hasta kayıt sistemleri gibi bir çok inovatif projeyi hayata geçiren MarlinPlus, strateji, planlama ve proje tasarımı konusundaki tecrübesiyle iş ortaklarına rekabet güçlerini arttıracak çözümler sunuyor.



Sağlık alanında inovasyon oluşturan çok çeşitli konulara yatırım yapan şirket, “KronikTakip” adlı markası ile sağlık takip sistemlerini hastanın ayağına götürüyor. Şirket, sağlığa dair her konuda 7/24 özel eğitimli profesyonel ekibiyle sağlık takip hizmeti sunuyor.



Referans Projeler:



Allianz'dan ‘Kronik Hastalık Destek Projesi’



Vodafone ve Memorial iş birliği ile Diyabet Hastalarına Uzaktan Takip Kolaylığı



Memorial; Dijital Diyabet Takip Programı İle Her An Yanınızdayız!



Vodafone’dan 7 Milyon Diyabetliye Uzaktan Takip Kolaylığı (Vodafone, Medipol Üniversitesi Hastanesi, Bayer ve Marlinplus İş Birliğiyle Sağlık Hizmetleri Yarına Hazır)



KRONİKTAKİP ile kronik hastalık takip sistemleri



En Sağlık’lı Sohbetler Doğuş Yayın Grubu ve NTV İç Yapımlar TV Programı Yapımcılığı



Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi